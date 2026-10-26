Accompagné du maire Stéphane Pinto et des représentantes de la Région et du Département, le représentant de l’État a passé en revue les chantiers prioritaires visant à dynamiser l'économie et l’attractivité de cette commune littorale.

Un partenariat financier solide pour moderniser les infrastructures

La visite officielle du préfet François Xavier Lauch à Ambleteuse, aux côtés du maire Stéphane Pinto, de la conseillère régionale Laurence Prouvot et de la vice-présidente du département Mireille Hingrez-Cereda, a mis en lumière un ambitieux plan de développement. Labellisée « Village d'Avenir » en 2023, la commune bénéficie d’un appui de taille : près de 760 000 euros d'aides de l'État ont été mobilisés pour soutenir un programme global d'investissement s'élevant à près de 4 millions d'euros. Cette enveloppe est notamment fléchée vers la réhabilitation énergétique de la mairie et la modernisation des équipements publics, alliant performance et sobriété.

Équipements de proximité et adaptation au défi climatique

La délégation a parcouru plusieurs réalisations structurantes pour la vie locale, incluant le pôle sportif intergénérationnel, la crèche municipale et le groupe scolaire, avant d’inaugurer la nouvelle salle des mariages. Au-delà des infrastructures, les échanges ont porté sur la feuille de route économique et sociale d'Ambleteuse. La municipalité déploie une stratégie globale destinée à favoriser l'habitat et la vie à l'année. Un accent spécial est mis sur la préservation des services de proximité et l'anticipation rigoureuse du recul du trait de côte face au changement climatique.

Grâce à cette convergence des financements publics, Ambleteuse pose les bases de sa résilience face aux défis démographiques et environnementaux, tout en renforçant l'attractivité de son économie littorale.







