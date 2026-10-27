Dans l’Aisne, le Département renforce ses solidarités

Face aux conséquences de la sécheresse exceptionnelle de 2026, le Département accordera une subvention de 18 240 euros à la Chambre d’agriculture de l’Aisne. Cette aide financera des bilans fourragers auprès d’une soixantaine d’éleveurs, afin d’évaluer les effets du manque de ressources sur les troupeaux et de proposer des solutions adaptées. De nombreux exploitants ont dû puiser dans leurs réserves, acheter des compléments alimentaires ou réduire leurs cheptels. La situation a notamment été observée à Bourguignon-sous-Coucy, lors d’une visite réunissant des représentants du Département et du monde agricole. Les élus ont également validé une expérimentation destinée à offrir des séjours de répit aux binômes formés d’un parent aidant et d’un enfant ou adolescent handicapé.

Accueilli potentiellement à la base nautique Cap’Aisne, à Chamouille, ce dispositif vise à prévenir l’épuisement des aidants tout en assurant un accompagnement adapté des personnes aidées. Enfin, le Conseil départemental a adopté IMPACT 02, sa nouvelle politique de solidarité territoriale, dotée de 15 millions d’euros par an. Applicable à compter du 2 novembre 2026 pour préparer la programmation 2027, elle reposera sur le Fonds Ruralité, le SOCLE et le Contrat départemental. Ces outils soutiendront notamment la voirie, les équipements publics, l’eau, la sécurité incendie, les mobilités douces et la transition environnementale, avec une instruction rapprochée des réalités locales.