Le salon de soins de la Fondation L'Oréal fait étape à Amiens

La Fondation L'Oréal s'appuie sur une étude Ipsos Bva inédite : «En France, plus d’une femme sur deux déclare ressentir de la culpabilité à l'idée de prendre du temps rien que pour elle» (54%). Dans les Hauts-de-France, ce chiffre monte même à 64%. Et pourtant selon cette étude : «95% des Français considèrent qu'il est légitime, voire essentiel, de pouvoir prendre soin de soi, en particulier pour les femmes en situation de vulnérabilité». C'est sur ce paradoxe que la Fondation L'Oréal conduit un salon de soins et de bien-être itinérant : «Un salon aménagé en espace de soins qui s'installe au cœur des quartiers prioritaires et des zones rurales pour proposer gratuitement des ateliers de socio-esthétique aux femmes orientées par des associations partenaires locales», précise la Fondation. Celle-ci souligne bien que ces ateliers sont gratuits mais qu'ils sont réservés aux femmes accompagnées par les associations et structures sociales partenaires. Autrement dit : «Ils ne sont pas ouverts au grand public».

Le programme «Beauty for a better life»

Un salon de soins et de bien-être fera ainsi étape à Amiens les vendredi 19 et lundi 22 juin. L'initiative a pris forme en parallèle du programme «Beauty for a better life» qui collabore avec une quarantaine d'association en France, dans le médical, médico-social ou social. «Le déploiement d’un second salon nous permet d’aller à la rencontre de femmes qui, bien souvent, renoncent à prendre soin d’elles faute d’accès, de temps ou de moyens, confie Hayatte Maazouza, la directrice du programme Beauty For A Better Life, Fondation L’Oréal. Ces moments de soin constituent un espace de respiration, de réappropriation de soi et parfois le point de départ d’un nouveau parcours personnel ou professionnel». Tout au long du parcours, les femmes sont accompagnées par des socio-esthéticiennes professionnelles formées à la fois aux techniques esthétiques et à l’accompagnement de publics en situation de grande vulnérabilité. Depuis 2007, près de 200 000 femmes ont déjà bénéficié gratuitement de soins de socio-esthétique, de ces temps d’écoute et de bien-être.