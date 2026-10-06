Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de ce projet ?

La Ville de Metz, l’un de mes clients réguliers, m’a contacté trois semaines avant la venue du Pape. Ils avaient l’idée de lui offrir un cadeau original avec une touche locale. Léon XIV étant amateur et joueur de tennis, la raquette s’est imposée. Le bois de mirabellier également, pour la référence mosellane.

C’est une proposition qu’on ne peut refuser, même si je me posais beaucoup de questions quant à la faisabilité technique puisque je ne fabrique habituellement que des stylos en bois. Je savais d’avance que j’allais devoir m’entourer, selon les étapes.

Comment avez-vous procédé et qui vous a aidé à relever ce défi ?

La raquette est inspirée d’un modèle conçu par René Lacoste dans les années 1920. J’ai donc d’abord effectué des recherches, alors qu’il existe peu de documentation datant de cette époque, pour connaître la dimension ou encore les proportions parfaites. J’ai beaucoup travaillé sur le design, les coloris… pour que chaque partie de l’objet soit sublimée.

J’ai sélectionné le bois dans mon stock personnel, car le bois de mirabellier ne s’achète pas. J’ai opté pour un placage car cette essence n’est pas assez solide pour une pièce de cette envergure. Le reste de la pièce est en bouleau.

Les Compagnons du Devoir de l’Atelier 20.12 de Montreuil sont intervenus sur l’usinage des pièces. Ce sont également eux qui ont encré la raquette pour y apposer le logo de la ville ainsi que sa devise : «Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors».

L’équipe messine de Balle de Match, spécialiste du tennis, a alors réalisé le cordage, 100% français.

Enfin, les joailliers de la Maison Jean Hardy ont imaginé un antivibrateur unique : une mirabelle façonnée dans 15 grammes d’or, gravée au dos de l'illustration de la cathédrale de Metz et de la date du 28 septembre.

Je n’ai pas quitté cette raquette jusqu’à la remettre en main propre à François Grosdidier, le maire, dans son bureau, le mercredi précédant la venue du Pape. Comme tous les cadeaux qui lui sont offerts, elle est passée au déminage !

© Capture d'écran France Télévisions. La raquette conçue par Jules Simoutre a été remise à Léon XIV à l'entrée de la cathédrale.

Où étiez-vous lorsque la raquette a été offerte à Léon XIV et quelles ont été les retombées de cette aventure ?

J’ai été invité par la Ville de Metz à assister à la messe donnée à la cathédrale. C’était stressant car, comme tout est très protocolaire, je n’étais pas sûr jusqu’au bout que la raquette lui serait remise directement. Ça a été le cas et j’en suis très heureux.

Depuis, j’ai eu beaucoup de retours, notamment sur les réseaux sociaux où j’ai publié un petit film qui retrace cette aventure. J’ai également eu pas mal de visites à la boutique, ce qui a permis à un nouveau public de découvrir l’atelier. Je me reconcentre désormais totalement sur la fabrication de mes stylos, qui est mon cœur de métier, mais, bien sûr, si une autre occasion comme celle-là devait se présenter, je ne la refuserais pas.