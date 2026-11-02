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Portrait

Laon : Adjoint au maire, professeur des écoles et... champion du monde de street golf

Adjoint au maire de Laon et professeur des écoles, Vivien Bruneel cultive aussi une passion pour le street golf ou golf de rue. Fondateur du club local des Médiéballes Laon StreetGolf qui enchaîne les bons résultats, il vient d’être sacré champion du monde par équipe en Suisse. Le Laonnois évoque les ressorts de cette passion et son influence quant à son équilibre personnel et professionnel.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 2 novembre 2026 - Mis à jour le 2 novembre 2026
<p>C'est un sport que de plus en plus de monde connaît à Laon... Il faut dire que depuis sa fondation en 2019, les Médiéballes Laon StreetGolf font régulièrement parler d’eux pour les résultats et les titres obtenus sur les championnats de France, d’Europe et du Monde. Dernier exemple en date, en août dernier, les 12 joueurs et membres du staff de l’équipe de France de street golf viennent de décrocher un titre mondial par équipe et la moitié de l’équipe est issue de Laon. Vivien Bruneel fait partie de cette équipe revenue victorieuse de la World Urban Golf Cup organisée à Winterthur, à quelqu.

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