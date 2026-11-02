Insolite
Le Stylotier Jules Simoutre dévoile les secrets de la raquette offerte à Léon XIV à Metz
06/10/2026 Julie Clessienne
Moulins-lès-Metz (57)
Adjoint au maire de Laon et professeur des écoles, Vivien Bruneel cultive aussi une passion pour le street golf ou golf de rue. Fondateur du club local des Médiéballes Laon StreetGolf qui enchaîne les bons résultats, il vient d’être sacré champion du monde par équipe en Suisse. Le Laonnois évoque les ressorts de cette passion et son influence quant à son équilibre personnel et professionnel.
Vivien Bruneel est adjoint à Laon et joue au streetgolf ou golf de rue. (c) Marie-Line Waroude
Vivien Bruneel a été sacré champion du monde de streetgolf. (c) Marie-Line Waroude
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Insolite
06/10/2026 Julie Clessienne
Moulins-lès-Metz (57)
Insolite
30/07/2026 AFP
France
Retrouvez la fiche complète de la commune de Laon avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune