Portrait

Adjoint au maire de Laon et professeur des écoles, Vivien Bruneel cultive aussi une passion pour le street golf ou golf de rue. Fondateur du club local des Médiéballes Laon StreetGolf qui enchaîne les bons résultats, il vient d’être sacré champion du monde par équipe en Suisse. Le Laonnois évoque les ressorts de cette passion et son influence quant à son équilibre personnel et professionnel.