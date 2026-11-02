Dans l’Oise, un pacte pour apaiser les relations en milieu rural

Dans l’Oise, où 98% des communes comptent moins de 2 000 habitants, la cohabitation entre les riverains, les entreprises et les acteurs de la vie rurale peut parfois donner lieu à des tensions. Pour répondre à ces difficultés, le Conseil départemental a engagé un travail collectif qui a permis l’élaboration du Pacte pour une ruralité durable et partagée. Sa signature est prévue le mardi 3 novembre 2026 à Songeons.

Deux ans de concertation

À la campagne, les habitants côtoient quotidiennement des agriculteurs, des artisans, des industriels, des chasseurs, des forestiers ou encore des promeneurs. Si ces acteurs participent à la vie des territoires ruraux, leur coexistence peut parfois être source de désaccords. Certains conflits de voisinage peuvent même remettre en cause le fonctionnement d'entreprises agricoles, artisanales ou industrielles.

Face à ces difficultés, le Département a estimé nécessaire de revoir la Charte de bon voisinage en milieu rural, jugée peu connue du grand public et inadaptée aux problématiques actuelles. Un groupe de travail a ainsi été constitué à son initiative. Il réunissait des conseillers départementaux, des maires de communes rurales, les présidents des trois chambres consulaires de l’Oise, une notaire, un avocat, des représentants des fédérations des chasseurs et des forestiers privés, ainsi que de Familles Rurales.

Pendant deux ans, les participants ont travaillé en concertation avec la préfecture de l’Oise et le tribunal judiciaire de Beauvais pour élaborer le Pacte pour une ruralité durable et partagée. Celui-ci sera présenté lors de sa signature, en présence de Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l’Oise, Jean-Marie Caillaud, préfet de l’Oise, et Constance Daucé, présidente du tribunal judiciaire de Beauvais.



