La mobilité reste un enjeu majeur pour la Moselle Nord, confrontée à l’intensification des flux transfrontaliers et à la congestion croissante de ses axes routiers. Pour avancer sur ces problématiques, TeMo (Territoires et Mobilités Moselle Nord) a réuni les collectivités locales et les partenaires institutionnels lors d’une conférence de travail le 24 octobre dernier à Aumetz consacrée aux déplacements dans la bande frontalière.

Animée par Rémy Dick, président de TeMo, cette rencontre visait à «partager collectivement l’état d’avancement des principaux projets de mobilité et à identifier les priorités à porter dans les prochaines années». Au-delà du suivi des dossiers, l’enjeu est de renforcer la coopération entre les acteurs locaux pour faire émerger des solutions cohérentes à l’échelle du territoire.

Transports collectifs et nouvelles liaisons ferroviaires au programme

Plusieurs chantiers ont été au cœur des échanges. Parmi eux figurent les investissements sur le réseau de transport et les perspectives d’extension du bus à haut niveau de service (BHNS), ainsi que la création d’une voie dédiée aux transports collectifs entre Hettange-Grande et Évrange.

Le développement du Service express régional métropolitain (SERM) et la complémentarité entre les différents modes de transport ont également été abordés. Autre projet structurant : le barreau ferroviaire Metz–Esch-sur-Alzette, avec l’étude d’une solution de type tram-train.

L’objectif commun est de proposer aux habitants et aux travailleurs transfrontaliers des alternatives concrètes à la voiture individuelle, tout en améliorant les déplacements quotidiens dans un secteur particulièrement sollicité.

Cette première réunion doit désormais ouvrir la voie à un rendez-vous annuel. «Chaque année, les partenaires se retrouveront pour partager un diagnostic, planifier les priorités et accélérer la concrétisation des projets de mobilité», a annoncé Rémy Dick.

Plus d'infos : temo-mosellenord.fr