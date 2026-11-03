Antargaz – leader de la distribution automatique de gaz depuis 2013 – annonce l'installation d'un distributeur automatique de bouteilles de gaz en libre-service à la Zac du Mont Renaud à Noyon. Alors que 75% des communes ne sont pas raccordées au gaz naturel et que dix millions de foyers utilisent une bouteille de gaz, Antargaz continue le développement de ses points de distribution automatique.

«Depuis 2012, les distributeurs automatiques de bouteilles de gaz sont un véritable service de proximité déployé sur toute la France. Antargaz a su s’adapter aux évolutions des modes de consommations pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients afin de leur offrir davantage de liberté et d’accessibilité quant à leur approvisionnement en bouteille de gaz. La récupération ou le dépôt de bouteille de gaz s’effectue en quelques clics», exprime David Kling, Directeur National des ventes d'Antargaz. Ce distributeur propose proposent par ailleurs des modèles adaptés à tous les usages (cuisson, bricolage, chauffage) et une nouvelle option Biobutane 5,5 kg, plus respectueuse de l’environnement.

Cette offre de service a aussi été pensée pour l'environnement : l'ensemble du parc de distributeurs automatiques de bouteilles de gaz fonctionne par exemple à l’énergie solaire grâce à des panneaux installés au-dessus des bornes et présentoirs.