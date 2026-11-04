C'en est terminé du bureau de poste de la Cité médiévale de Laon. La Poste, via sa branche Grand Public et Numérique Hauts-de-France, confirme la fermeture de l'agence postale de la ville haute et de son distributeur automatique de billets (DAB) à compter du 31 décembre prochain. Plusieurs raisons sont invoquées pour justifier cette décision : «la baisse constante de la fréquentation des bureaux de poste, expliquée, entre autres, par les nouveaux usages de nos clients : accessibilité numérique via laposte.fr, accessibilité bancaire via labanquepostale.fr, baisse de la consommation de produits de courrier, baisse de l’utilisation des espèces, livraison des colis hors domicile». Ainsi, la Poste explique «étudier régulièrement sa présence territoriale afin de s’adapter au plus près de ces changements» et précise que ces études sont réalisées «en concertation avec les élus et acteurs locaux».

Plus aucun distributeur de billets en ville haute

La Poste précise qu'une présence postale sera maintenue en ville haute : «un La Poste Relais ouvrira prochainement ses portes chez un commerçant dans le courant du 1er semestre 2027. Une convention de partenariat sera signée entre La Poste et ce commerce». Le collaborateur qui travaillait au sein de l'agence sera lui reclassé dans l'un des bureaux de poste du secteur. En revanche, le DAB existant sera définitivement fermé en même temps que le bureau. Ainsi, il sera désormais impossible de retirer de l'argent liquide en ville haute de Laon, tant pour les habitants que pour les touristes qui visitent la Cité médiévale, ses monuments historiques et ses commerces.

Digitalisation des usages

La Poste rappelle que «cette démarche de transformation s’inscrit dans un contexte d’évolution profonde des usages des clients. La digitalisation des services postaux et bancaires s'accélère, avec plus de 80 % des virements réalisés en ligne, tandis que les volumes du courrier sont passés de 18 milliards de plis en 2008 à environ 5 milliards en 2025». Le groupe indique que «cette transformation se traduit par une baisse continue de la fréquentation des points de contact postaux : dans les Hauts de France, la fréquentation a baissé de 15 % sur ces 3 dernières années. À Laon Plateau la baisse est de 21% depuis septembre 2023».

La Poste rappelle qu'elle est reste présente à Laon avec deux agences à la gare (avec deux distributeurs automatiques de billets) et au quartier Champagne (un distributeur de billets). Laon compte au total dix autres DAB tous situés en ville basse. À ce propos, la Poste constate : «La part des espèces dans les paiements de proximité est passée de 68 % en 2016 à 43 % en 2024, soit une baisse de 25 points en huit ans».