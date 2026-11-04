Beauvais accueillera les 5 et 6 novembre 2026 la première édition du Salon du véhicule utilitaire et du poids lourd. Organisé à L’Empreinte du Crédit Agricole, l’événement réunira plus de 50 véhicules neufs et d’occasion, destinés aux professionnels, aux particuliers et aux passionnés. L’entrée sera libre et gratuite, sans inscription préalable.

Pendant ces deux journées, de 10 h à 18 h, les visiteurs pourront découvrir une sélection de véhicules toutes énergies confondues et échanger avec les représentants de grandes marques, parmi lesquelles Renault Trucks, IVECO, Scania, MAN, Mercedes-Benz Utilitaires, Volkswagen, Citroën, Fiat Professional, Renault et Nissan.

Près de 20 entreprises et concessionnaires présenteront également leurs solutions dans les domaines de l’aménagement, de l’équipement, de l’entretien, de la réparation et du financement. Artisans, commerçants, transporteurs, entreprises, collectivités et simples curieux pourront comparer les offres et découvrir les nouveautés du secteur.