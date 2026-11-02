La silhouette de «La Voile» ne sera pas visible avant cinq ans sur l'îlot Lapeyre et pourtant, le futur centre des congrès redéfinit déjà le paysage événementiel. Aux commandes, l’équipe de la SPL Rouen Normandie Événements, qui gère aussi le Parc des expositions. «Nous travaillons actuellement sur l’offre, indique Cécile Pinto-Dupire, responsable communication marketing du Parc des expositions de Rouen. Le calendrier des réservations sera ouvert dans deux ans, avant même la fin du chantier.»

Opérationnel à l’horizon 2031, le futur centre de congrès de 11 500 m2 abritera 2 500 m2 de surface d’exposition et un auditorium de 1 000 places. Accessible directement depuis la gare, ce futur équipement doit permettre de combler un manque d’infrastructures de grande capacité pour le MICE à Rouen. «Nous allons pouvoir accueillir un large nombre de congressistes et leur proposer une offre de restauration avec un vaste espace de restauration de 1 400 couverts sur site», souligne Cécile Pinto-Dupire. 80 millions d'euros seront investis dans cet équipement, dans l’objectif de renforcer le positionnement de la ville sur le marché très concurrentiel du tourisme d'affaires, en France comme à l’international.

Nouveaux formats, nouveaux publics

Ça bouge aussi du côté du Parc Expo, qui s’ouvre à de nouveaux univers pour attirer une clientèle plus jeune. Au programme dès 2027, un salon dédié à la pop culture (Geek Life Festival) ou un festival techno (Eskape Festival Indoor). Revendiquant 500 000 visiteurs annuels, le site continuera de s’appuyer sur des rendez-vous bien installés, comme la Foire Internationale de Rouen ou le Salon Gourmand, tout en s’adaptant à un contexte toujours plus contraint.

«Auparavant, venir sur un salon était un automatisme, explique Cécile Pinto-Dupire. Aujourd’hui les visiteurs, qu’ils soient B2B ou B2C, évaluent davantage l’intérêt de leur déplacement. Cela nous incite à adapter nos offres pour répondre aux nouvelles attentes.» Les équipes événementielles de Rouen Normandie Événements produiront également de nouveaux rendez-vous, surfant sur des tendances fortes. Une compétition inspirée de l’univers Hyrox, destinée aux sportifs mais aussi aux entreprises et aux familles, sera lancée avec le groupe Rossel. Un événement consacré au e-sport complètera l’offre.

S’ouvrir sur le territoire

Ce dernier reposera en partie sur un dispositif hors les murs, avec des mini-tournois organisés dans les établissements scolaires ou les collectivités avant les phases finales au Parc Expo. «Nous voulons faire en sorte que ce ne soit plus seulement le visiteur qui se déplace sur l'événement, mais l’événement qui vienne à lui», explique Cécile Pinto-Dupire.

Cette diversification s’inscrit dans une transformation interne initiée notamment avec l'arrivée d'Arnaud Zumaglia à la direction en juin 2025. «Cette nouvelle étape repose sur une évolution en profondeur de notre projet», rappelle Ludovic Delesque, le président du Parc Expo de Rouen.

L’offre s’étoffera encore à l’horizon 2029 avec l’ouverture d’un centre des cultures urbaines sur le site de l’ancienne piscine Océade. D’un coût de près de 18 millions d'euros, ce nouvel équipement accueillera notamment des compétitions sportives de niveau national dans les sports de glisse urbaine.