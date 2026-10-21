Le Zoo d’Amiens Métropole a obtenu le renouvellement de son accréditation auprès de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), à l’issue d’une évaluation menée en 2025. La confirmation de son statut de membre à part entière a été annoncée lors de la conférence annuelle de l’organisation, qui s’est tenue début octobre 2026. Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du nouveau processus d’évaluation déployé par l’EAZA. L’établissement amiénois figure parmi les premiers zoos français à avoir obtenu cette accréditation selon ces nouvelles modalités. L’évaluation porte sur les pratiques des établissements membres et leur engagement dans les missions de conservation, de recherche et de sensibilisation du public.

Des programmes de conservation

La conférence annuelle a également permis aux équipes du zoo de participer aux échanges sur les programmes européens d’élevage, la recherche scientifique et l’éducation à la biodiversité. Elles ont notamment pris part aux travaux consacrés aux amphibiens, avec le programme européen d’élevage de la salamandre, ainsi qu’aux perroquets, dans le cadre du programme dédié à l’ara de Coulon. Les représentants de l’établissement ont aussi participé aux groupes de travail, aux comités et aux instances de gouvernance de l’association. Le renouvellement de l’accréditation confirme ainsi la poursuite de son engagement auprès des partenaires européens. L’objectif est de contribuer aux actions communes de préservation des espèces et de la biodiversité, tout en maintenant les exigences attendues des établissements zoologiques membres du réseau.