Sébastien Lecornu a fustigé mercredi devant le Sénat, où le Rassemblement national a désormais un groupe avec ses alliés de l'UDR, le "cauchemar" des propositions budgétaires du RN notamment pour les collectivités locales.

"On raconte bien ce qu'on veut des 10 ans d'Emmanuel Macron. C'est le rétroviseur. Quand on regarde dans le pare-brise en face et qu'on voit les propositions qui arrivent, j'ai bien peur quand même du cauchemar. Il est temps de se réveiller", a affirmé le Premier ministre, en répondant à une question de la nouvelle cheffe des sénateurs RN, Edwige Diaz.

"Les gens qui aiment bien les finances publiques, qui ne sont pas dans le déni de ce qui se passe, ils savent qu'il faut faire un effort", a-t-il convenu alors que le gouvernement prévoit de faire contribuer les collectivités locales à hauteur de 5,5 milliards d'euros dans le budget pour 2027.

"Mais vous, c'est autre chose", a-t-il ajouté, en citant notamment les propositions du RN pour les collectivités.

Selon le dossier de presse des propositions budgétaires du RN, le parti de Marine Le Pen prévoit de faire contribuer les collectivités pour 8,2 milliards d'euros en 2027, 12 milliards en 2028, 14,5 milliards en 2029, 16,9 milliards en 2030 et 18,4 milliards en 2031.

"J'espère que vous l'avez dit aux grands électeurs de la Gironde", a-t-il complété à l'adresse de Mme Diaz, sénatrice de ce département.

"Vous parlez de chiffres qui n'existent pas, vous déformez notre programme", lui a répondu Edwige Diaz, en défendant les grands électeurs qui ont voté pour le RN aux sénatoriales de septembre: "Ce qu'ils ont manifesté durant cette élection, c'est qu'ils ne voulaient plus de vous".