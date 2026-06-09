«Les banques sont un facteur de stabilité»

Finance
Assurance : en mode bons réflexes
01/06/2026 Emmanuel Varrier
Grand Est
Dans un contexte général morose, amplifié par le récent conflit au Moyen-Orient, l’univers bancaire régional entend renforcer son soutien aux acteurs économiques en adaptant son accompagnement. Décryptage avec Frédéric Di Scala, directeur SG Grand Est et président du comité régional des banques Grand Est de la Fédération bancaire française.
© SG Est. «Les banques sont là pour apporter les solutions nécessaires», assure Frédéric Di Scala, directeur SG Grand Est et président du comité régional des banques Grand Est de la Fédération bancaire française.
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