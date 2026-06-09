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Interview
Banques et Assurances

«Les banques sont un facteur de stabilité»

Dans un contexte général morose, amplifié par le récent conflit au Moyen-Orient, l’univers bancaire régional entend renforcer son soutien aux acteurs économiques en adaptant son accompagnement. Décryptage avec Frédéric Di Scala, directeur SG Grand Est et président du comité régional des banques Grand Est de la Fédération bancaire française. 



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© SG Est. «Les banques sont là pour apporter les solutions nécessaires», assure Frédéric Di Scala, directeur SG Grand Est et président du comité régional des banques Grand Est de la Fédération bancaire française.

© SG Est. «Les banques sont là pour apporter les solutions nécessaires», assure Frédéric Di Scala, directeur SG Grand Est et président du comité régional des banques Grand Est de la Fédération bancaire française.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 9 juin 2026 - Mis à jour le 9 juin 2026
<p><strong><em>Dans le climat conjoncturel actuel mouvementé comment se positionnent les banques régionales ?</em></strong></p><p><strong>Frédéric Di Scala</strong> : Les banques sont un facteur de stabilité ! Les difficultés sont réelles, les pressions sont de plus en plus importantes et tout le monde appellerait à un climat plus serein. Il nous appartient à tous de ne pas nourrir une sur-morosité. Notre engagement a toujours été d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie. Les banques sont aux côtés de leurs clients entrepreneurs dans les bons et moins bons moments et aid.

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