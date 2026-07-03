Les Entrepreneurs Côte-d’Or et la BPBFC reconduisent leur partenariat

Les Entrepreneurs Côte-d’Or poursuivent leur collaboration avec la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (BPBFC). La convention de partenariat a été signée lors d'une réunion du conseil d'administration des Entrepreneurs Côte-d’Or.

Elle a été officialisée par Éric Boudier, président des Entrepreneurs de Côte-d'Or, et Fabien Bouillot, directeur adjoint des entreprises et ingénieries de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Cette signature marque la continuité de la coopération engagée entre les deux organisations.

Un échange sur la conjoncture économique

La rencontre a été une occasion de découvrir le nouveau pôle Ingénierie financière de la BPBFC. Les équipes de la banque ont présenté leur analyse de la conjoncture économique et des marchés financiers. Les échanges ont notamment porté sur les incertitudes économiques, l'évolution de l'inflation en zone euro, les décisions de la Banque centrale européenne ainsi que les tendances d'investissement dans l'intelligence artificielle, l'aérospatial et les enjeux de souveraineté.

À l'issue de cette réunion, les Entrepreneurs Côte-d'Or ont salué les interventions des représentants de la BPBFC ainsi que la qualité des échanges avec les membres de son conseil d'administration. L’organisation rappelle que ce partenariat s'inscrit dans son action en faveur de l'accompagnement des entrepreneurs du territoire.



