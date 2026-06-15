Les États-Unis, premier débouché des exportations françaises de vins

Champagne, cognac, bordeaux ou bourgogne: près d'un cinquième des exportations françaises de vins et spiritueux ont eu pour destination les États-Unis entre mai 2025 et avril 2026, plus que n'importe quel autre pays, selon une analyse AFP des dernières données disponibles des douanes françaises sur une année complète.

Les États-Unis, dont le président Donald Trump a menacé d'imposer un tarif douanier de 100% sur les vins et champagne "en provenance de France" dans une interview au New York Post publiée lundi, ont importé pour 2,9 milliards d'euros de ces boissons sur la période. Ils captent ainsi plus de 18% des 15,6 milliards d'euros exportés depuis la France sur les 12 derniers mois renseignés, largement devant le Royaume-Uni (11%) et l'Allemagne (6%).

Le champagne et le cognac ont concentré à eux seuls plus de 40% de la valeur des livraisons aux États-Unis, avec environ 600 millions d'euros d'exportations chacun. Suivent les vins rouges de Bordeaux (220 millions d'euros) et les vins blancs de Bourgogne (170 millions). Ces chiffres portent sur des bouteilles standard, de moins de deux litres.

Certaines appellations apparaissent particulièrement dépendantes du marché étasunien. C'est le cas des vins blancs du Val de Loire, dont près de la moitié des envois à l'étranger (45%) sont absorbés par les États-Unis, ou des vins du Beaujolais (30%), contre 16% pour le champagne et 13% pour les vins rouges de Bordeaux.

La menace de droits de douane de 100% sur les vin et champagne français, brandie par Donald Trump, sert de levier pour que Paris supprime sa taxe de 3% sur les revenus réalisés sur son territoire par les entreprises technologiques, y compris les géants américains comme Facebook, Amazon, Apple et Alphabet, maison-mère de Google.

"Tout ce que (Emmanuel Macron) a à faire, c'est de supprimer cette taxe, et il n'aura pas ce genre de pression", a insisté Donald Trump dans son entretien au New York Post.