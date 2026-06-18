Huit rendez-vous avec un seul et même objectif : rappeler le rôle du département et ses missions. C’est tout naturellement dans le canton de Dieue-sur-Meuse, quasiment à domicile, que Jérôme Dumont est venu à la rencontre des élus, des acteurs locaux et de la population avec une volonté de faire preuve de pédagogie tout au long de cette journée du 15 juin où le planning était millimétré. Le point de départ a été lancé au collège d’Ancemont où le réfectoire s’est affaissé, il y a un an. Si des structures temporaires ont été aménagées, les travaux devraient enfin démarrer en septembre avec une enveloppe de 500 000 euros financés par le Département qui en a la compétence. Après les plus jeunes, l’exécutif départemental a choisi d’aller au cœur de ses missions - le social - pour échanger avec la nouvelle direction de l’Ehpad des Eaux Vives puis dans les nouveaux locaux de l’ADMR.

Des actions indirectes aussi

«Avec le renouvellement des maires et des présidents d’OPCI, c’est important de rappeler ce qu’on fait et de montrer la présence du département au quotidien même dans des actions indirectes», confie le patron de l’exécutif meusien. C’est le cas pour l’inauguration de nouveaux logements portés par l’OPH de la Meuse, sachant que le conseil départemental apporte une garantie d’emprunt ou encore en visitant le GAEC de la Voie Sacrée alors que la collectivité est engagée dans le programme Agrilocal qui vise à faciliter la promotion et la consommation des produits locaux. Après avoir inauguré la Voie Verte dont le financement a bénéficié du GIP Objectif Meuse et qui s’inscrit dans la politique touristique de la Meuse, la journée s’est clôturée par une réunion publique. Après ce coup d’essai, les rencontres de proximité et de terrain vont se démultiplier d’ici la fin de l’année avec deux rendez-vous mensuels annoncés, que ce soient à l’échelle des cantons ou des communautés de communes, selon l’actualité. L’été s’annonce studieux.