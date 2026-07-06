



Après un premier rendez-vous organisé le 4 juillet, les Marchés Nocturnes 2026 proposent aux habitants et aux visiteurs une seconde soirée, le samedi 22 août, de 17 h à 23 h 30, place Jeanne Hachette.

Cet événement gratuit promet une ambiance conviviale, où familles et amis pourront profiter de l'atmosphère estivale. Les participants auront l'occasion de découvrir les créations d'artisans locaux, mettant en avant le savoir-faire régional, ainsi que de profiter des différents points de restauration prévus sur place.





Pour compléter cette soirée, les plus grands tubes des années 80 rythmeront l'événement, créant une ambiance festive sous les étoiles. Ce second Marché Nocturne s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour prolonger l'été à Beauvais tout en soutenant les créateurs locaux. Les visiteurs sont invités à profiter de ce moment de partage et de découverte sur la place Jeanne Hachette.