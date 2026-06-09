Les Nouveaux Affineurs dévoilent leur premier râpé végétal

Les Nouveaux Affineurs est la marque française qui développe des alternatives végétales au fromage à partir de listes courtes d’ingrédients naturels et de qualité. Détenue désormais par Jay&Joy depuis janvier 2025 – dont les produits de l'entreprise sont fabriqués au sein d'ateliers à Lacroix-Saint-Ouen -, la marque lance un nouveau produit très attendu des consommateurs : le râpé végétal.

Très utilisé en cuisine, lé râpé se retrouve désormais, depuis le 8 juin, dans les rayons de Carrefour, et prochainement dans ceux de E.Leclerc. Et ce à un prix accessible de 2,99 euros les 200 g. Ce prix montre également que consommer différemment ne coûte pas nécessaire plus cher et n'enlève pas le goût. . «Le râpé est un essentiel de nos cuisines, il était temps que le végétal s'en empare !, confie César Augier, CEO de Jay&Joy, groupe détenteur de Les Nouveaux Affineurs. Notre mission avec cette nouvelle référence est d’offrir une expérience aussi simple que délicieuse, capable d’apporter cette touche de gourmandise dans le quotidien de chacun».

Dans sa recette, la marque utilise toujours des produits de qualité et le râpé n'échappe pas à la règle, fabriqué à base d'eau, d'huile de coco, de fécule de pomme de terre, de farine de lupin, et de ferments.

L'un des plus consommés en France

Ce lancement intervient dans un contexte où le fromage râpé fait partie des produits les plus consommés en France avec 65% des Français qui en consomment régulièrement. «Cette catégorie dans le végétal reste aujourd’hui marginale en GMS et les alternatives existantes peinent encore à répondre aux attentes des consommateurs sur trois critères clés : le goût, la capacité de fonte et le gratiné», explique-t-on chez Jay&Joy.

Ce nouveau produit, au-delà de répondre à une demande, rentre dans les nouvelles tendances de consommations et d'habitudes alimentaires. Selon une étude GFI Europe/France, 40% des Français déclarent vouloir consommer davantage de produits végétaux tandis que le marché du fromage végétal a enregistré une croissance de 52,8% en volume entre 2022 et 2024.



