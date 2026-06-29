Les travaux en cours au Centre hospitalier de Château-Thierry transforment peu à peu le bâtiment. L'extension de 7 200 m² prévue doit permettre d’offrir un environnement de soins conforme aux attentes actuelles des patients et des professionnels de santé. Financé entièrement à hauteur de 35 millions d’euros par l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre du Ségur de la santé, ce nouveau bâtiment sera éco-responsable et ses espaces ont été pensés pour être ergonomiques, confortables, lumineux et propices à la convivialité.



Et huit mois après le début du premier coup de pioche, les travaux de gros œuvre sont désormais achevés, comme l'annonce le Centre hospitalier. De même, une synthèse polychromique a été initialement réalisée avec l'ensemble des services qui vont intégrer ce nouveau bâtiment, et la chambre témoin sera mise à disposition fin juin permettant de visionner le rendu esthétique de chacun des services.

La suite des travaux concerne le second œuvre. Ce dernier a progressivement commencé avec l'arrivée des plaquistes, s'en suivront les électriciens, les plombiers, les chauffagistes, les menuisiers, les peintres et bien d'autres. «Ces différents corps d'états interviendront avec une rigueur conformément au planning général prévu», annonce le Centre hospitalier.



