La France insoumise organisera une grande "convention" au Bourget (Seine-Saint-Denis) pour présenter son programme présidentiel le samedi 7 novembre, a indiqué mercredi la responsable du programme de LFI, la députée Clémence Guetté.

Cette nouvelle mouture du programme de LFI, "L'avenir en commun", sera publiée le 6 novembre. "C'est un document qu'on remet à jour de manière très régulière, la dernière édition datait de début 2025", a souligné Clémence Guetté lors d'une conférence de presse.

Selon LFI, le programme sera concentré autour des "grandes bifurcations écologique, économique, sociale, scientifique, démocratique et diplomatique qu'exige notre temps".

Les Insoumis tiendront leur "convention" autour du programme le 7 novembre au Parc des expositions du Bourget.

"Le but c'est de proposer une forme de spectacle que nous assumons comme ça, qui puisse montrer, donner à voir notre doctrine programmatique et ce qu'on propose pour le pays", a indiqué Clémence Guetté.

La France insoumise organise régulièrement des "conventions" avant les grands scrutins nationaux, pour donner à voir des démonstrations de force militante conclues par des discours de Jean-Luc Mélenchon.

Devant la presse, le candidat insoumis s'est félicité de l'affluence à ses meetings et prises de parole depuis le début de sa campagne présidentielle.

"La cocotte-minute bout très fort et elle trouve dans nos rassemblements un moment d'expression politique qui a une grande profondeur", a-t-il expliqué, en assurant qu'il s'agissait là d'une "photographie d'une expression de l'état d'esprit de notre peuple".

"Cette campagne est bien engagée" s'est félicité pour sa part son bras droit, le coordinateur de LFI Manuel Bompard.

Concernant la quête des 500 parrainages nécessaires pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard n'a pas souhaité donner le nombre de promesses de parrainage obtenues par LFI.

"On travaille, les choses avancent", a simplement indiqué le coordinateur de campagne, en précisant qu'il y avait "un enjeu à les réunir le plus rapidement possible".

En 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu ses 500 parrainages fin février.

LFI revendique actuellement 380.000 signatures de soutien de citoyens à la candidature du patriarche insoumis.