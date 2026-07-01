Le samedi 4 juillet, Ligny-en-Barrois proposera une immersion dans son histoire à travers la journée «Regards sur Ligny-en-Barrois», organisée par le Comité d'Histoire Régionale avec le soutien de la Ville, du Service régional de l'archéologie et de l'association «Si Ligny m'était conté». Dès 9h30, la salle Camille-Joignon accueillera un cycle de conférences retraçant les principales étapes du développement du territoire, depuis les vestiges gallo-romains de Nasium jusqu'à l'évolution urbaine et économique de la commune.

Les interventions aborderont notamment les fondements antiques du territoire, la construction de la ville du Moyen Âge au XVIIIe siècle ainsi que l'histoire des activités artisanales et industrielles qui ont façonné le tissu économique local. L'après-midi sera consacré à une visite guidée de Ligny-en-Barrois, complétée par l'ouverture exceptionnelle de deux bâtiments patrimoniaux rarement accessibles au public : l'Hôtel des Fermes et la Maison La Louise. En réunissant historiens, archéologues, guides-conférenciers et associations locales, cette journée vise autant à transmettre l'histoire du territoire qu'à renforcer son attractivité auprès des habitants, visiteurs et amateurs de patrimoine.

Le patrimoine, un investissement au service de l'économie des territoires

À l'échelle nationale, la valorisation du patrimoine historique constitue un levier de développement économique de plus en plus mobilisé par les collectivités. Les journées de découverte, visites guidées et événements culturels permettent également d'allonger la durée de séjour des visiteurs et de diversifier l'offre touristique, notamment dans les territoires ruraux. Cette stratégie s'inscrit dans une logique de développement territorial où le patrimoine devient un actif économique.