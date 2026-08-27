Les Rendez-vous de l'emploi reviennent au Parc des Expositions de Mâcon le mercredi 16 septembre, de 8h à 15h30. Cette édition rassemblera 139 structures issues de secteurs variés : agriculture, bâtiment, commerce, industrie, santé, transport ou encore banque et assurance. Demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, étudiants ou créateurs d'entreprise pourront échanger directement avec les recruteurs présents. L'accès est gratuit, sur simple présentation d'un CV. L'an dernier, la journée avait attiré 1 840 visiteurs.

La restauration au cœur de cette édition

Face aux difficultés de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, la Ville met ce secteur en avant. Des élèves du lycée Alexandre-Dumaine proposeront des démonstrations culinaires toute la journée. Un pré-accueil sera assuré par Aile Sud Bourgogne pour les visiteurs de moins de 26 ans, et par France Travail pour les autres. Une garderie sera tenue par des stagiaires du Greta, et un espace restauration par des étudiants de l'Ifsi. La société Trema prolongera sa ligne de bus A jusqu'au Parc des Expositions, avec un retour gratuit pour les usagers.