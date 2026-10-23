Mâcon : Cervos pub décroche un contrat européen avec Nike

La société Cervos pub, implantée à Mâcon, a été retenue pour concevoir des supports promotionnels destinés au réseau européen d’Intersport. Cette commande de Nike fait suite à plusieurs mois de négociations avec Balade, une agence de marketing installée à Amsterdam. Le projet prévoit la réalisation de 100 ensembles de publicité sur lieu de vente (PLV), conçus pour accompagner la commercialisation d’un nouveau modèle de chaussures de sport.



Les équipes de l’entreprise ont lancé la production dans leurs ateliers mâconnais. Les équipements associent du carton à du lino imprimé. Les premiers lots ont été expédiés à la fin de septembre 2026, avant leur installation dans les magasins concernés. Ce marché permet à Cervos pub de mobiliser ses compétences en fabrication de supports publicitaires pour une campagne déployée dans plusieurs pays.

Des références auprès de grandes enseignes

L’entreprise intervient sur différents types de réalisations, de l’aménagement intérieur aux dispositifs promotionnels en magasin, en passant par les stands et la communication extérieure. Elle a notamment participé à une opération pour Décathlon, avec la pose de décors imprimés dans 80 points de vente français.



La nouvelle collaboration avec Nike vient enrichir les références de Cervos pub auprès des grandes enseignes. Elle illustre aussi sa capacité à prendre en charge des commandes destinées à plusieurs marchés européens. Pour le bassin de Mâconnais-Beaujolais Agglomération, ce projet constitue un exemple de l’activité d’entreprises locales dont les réalisations peuvent trouver des débouchés au-delà de la région.