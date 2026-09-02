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Mâcon ouvre ses équipements de proximité au public du 14 au 18 septembre

A Mâcon, les centres sociaux Saugeraies-Gautriats, Blanchettes et Marbé proposent des animations et présentent leurs projets à venir aux habitants.

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© Ville de Mâcon.

© Ville de Mâcon.

Par A.B
La Gazette Bourgogne
Publié le 2 septembre 2026 - Mis à jour le 2 septembre 2026

Du 14 au 18 septembre, plusieurs équipements de proximité de Mâcon organisent des journées portes ouvertes. Les habitants sont invités à découvrir ou redécouvrir ces structures dédiées à l'écoute, à l'accompagnement et aux activités partagées entre générations. Ces lieux fonctionnent toute l'année et accueillent le public au quotidien.

À cette occasion, une large programmation d'animations est proposée dans les centres concernés. Les équipes présentent également les projets prévus pour les mois à venir. Les programmes détaillés de chaque structure sont disponibles en téléchargement sur le site de la Ville de Mâcon, dans la rubrique consacrée aux centres sociaux.

Le centre de la Chanaye fait exception

Le centre social de la Chanaye ne participera pas aux portes ouvertes cette année. La structure est actuellement en travaux et procède à son déménagement pendant cette même période, du 14 au 18 septembre. Aucune animation n'y sera donc proposée dans ce cadre.

Une fois installée dans ses locaux temporaires, l'équipe organisera toutefois plusieurs rendez-vous. L'objectif : permettre aux habitants du quartier de découvrir ce nouvel espace d'accueil dès qu'il sera opérationnel.