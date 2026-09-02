Du 14 au 18 septembre, plusieurs équipements de proximité de Mâcon organisent des journées portes ouvertes. Les habitants sont invités à découvrir ou redécouvrir ces structures dédiées à l'écoute, à l'accompagnement et aux activités partagées entre générations. Ces lieux fonctionnent toute l'année et accueillent le public au quotidien.



À cette occasion, une large programmation d'animations est proposée dans les centres concernés. Les équipes présentent également les projets prévus pour les mois à venir. Les programmes détaillés de chaque structure sont disponibles en téléchargement sur le site de la Ville de Mâcon, dans la rubrique consacrée aux centres sociaux.

Le centre de la Chanaye fait exception

Le centre social de la Chanaye ne participera pas aux portes ouvertes cette année. La structure est actuellement en travaux et procède à son déménagement pendant cette même période, du 14 au 18 septembre. Aucune animation n'y sera donc proposée dans ce cadre.



Une fois installée dans ses locaux temporaires, l'équipe organisera toutefois plusieurs rendez-vous. L'objectif : permettre aux habitants du quartier de découvrir ce nouvel espace d'accueil dès qu'il sera opérationnel.