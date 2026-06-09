Marie-Neige Alémany, entrepreneuse au service des parents

Après avoir développé quatre crèches dans la métropole lilloise, Marie-Neige Alémany poursuit son expansion dans le secteur de la petite enfance avec le lancement de «Confiez-nous», un service de garde d’enfants à domicile.

Implantée à Marquette-lez-Lille, cette nouvelle activité propose aux familles une solution flexible assurée par des professionnels qualifiés et expérimentés. L’objectif est de répondre aux besoins de garde du quotidien tout en garantissant un accompagnement de qualité. L’inauguration officielle s'est déroulée au sein de la crèche Les Culottes Courtes de Marquette-lez-Lille.

Entrepreneuse

Spécialisée dans la petite enfance depuis plusieurs années, Marie-Neige Alémany porte une vision engagée de son métier, avec la volonté d’apporter toujours plus de solutions aux familles du territoire. Son nouveau service se distingue notamment par une attention particulière portée à l’accompagnement des enfants porteurs de handicap, grâce à des professionnels formés et expérimentés.