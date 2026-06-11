McCain signe un partenariat stratégique avec Carrefour

McCain, entreprise familiale canadienne et leader mondial des produits préparés à base de pommes de terre et des produits apéritifs devient la première entreprise du secteur du surgelé à s’engager sur un SLBP. Lancé par Carrefour en 2025, le SLBP est un accord extra-financier, qui prolonge la convention commerciale annuelle signée entre les deux acteurs, en intégrant la performance environnementale et sociétale comme responsabilité partagée. Cet accord intègre des critères exigeants intégrés au cœur de leur relation commerciale et des objectifs ambitieux en matière d’agriculture régénératrice, d’emballages et de nutrition.

McCain, dont le siège social nordiste est basé à Villeneuve d'Ascq, est convaincu que cette approche collective et centrée sur l'agriculteur est essentielle pour réussir la transition. Pour le groupe, il s’agit d'une nouvelle étape vers l’ambition de mettre en œuvre une agriculture régénératrice sur 100% des surfaces cultivées en pommes de terre d’ici 2030, préservant ainsi la santé des sols et assurant l’avenir de la culture de la pomme de terre. «McCain franchit une nouvelle étape en devenant le premier acteur du secteur du surgelé à signer un SLBP avec Carrefour. […] Il nous permettra d’accélérer des initiatives innovantes et de renforcer ensemble nos engagements en matière de durabilité» déclare Julien Tomei, directeur général de McCain Foods en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

«Un an après la signature de notre premier SLBP, cet accord est devenu aujourd’hui un levier majeur pour engager nos fournisseurs dans une transformation durable de nos rayons. Nous poursuivons dans cette voie pour atteindre 200 SLBP d’ici 2030 en renforçant toujours plus nos exigences environnementales, et en intégrant davantage ces engagements extra-financiers à nos objectifs commerciaux» déclare Alexandre de Palmas, Directeur Exécutif de Carrefour France.