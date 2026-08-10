Metz et le Luxembourg s’unissent autour des arts numériques

Le dispositif s’inscrit dans le cadre du projet GRACE, soutenu par le programme Interreg 2021-2027. L’objectif est de favoriser la création de nouvelles œuvres, mais aussi de permettre au public de mieux découvrir ces disciplines grâce à des projets participatifs et à des actions de médiation accessibles au plus grand nombre. Le programme entend également renforcer les échanges entre les acteurs culturels de la Grande Région.

Quatre semaines de résidence et une bourse de 15 000 euros

Les résidences sont ouvertes aux artistes seuls ou aux collectifs de trois personnes maximum. D’une durée de quatre semaines, elles se répartiront entre les territoires messin et luxembourgeois entre décembre 2026 et juin 2027. Deux restitutions sont prévues en février et en juin 2027 afin de présenter au public le travail réalisé durant ces périodes. Les projets retenus bénéficieront de la prise en charge des frais liés aux résidences ainsi que de la Bourse Multiplica, d’un montant de 15 000 euros. Cette aide est attribuée en collaboration avec la Fondation PwC Luxembourg.

Les candidatures ouvertes jusqu’au 20 septembre

Les artistes intéressés ont jusqu’au 20 septembre prochain pour déposer leur dossier. La candidature doit être effectuée via le formulaire en ligne dédié, puis complétée par l’envoi des pièces justificatives à l’adresse : interreggrace@gmail.com.