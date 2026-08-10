Les voyageurs du métro parisien et les milliers d'usagers de la gare de l'Est découvrent actuellement une nouvelle campagne de communication du Centre Pompidou-Metz, «Voir la lumière avant les autres». Une devise poétique qui évoque à la fois l’architecture du musée baignée de clarté et sa vocation pionnière pour l'art moderne et contemporain.

Ceci n'est pas une première. Le Centre Pompidou-Metz s'est déjà fait remarquer ces dernières années grâce à des campagnes décalées et très relayées sur les réseaux sociaux, contribuant à renforcer sa notoriété bien au-delà du Grand Est. À seulement 1h20 de TGV de Paris, le musée entend ainsi convaincre les amateurs d'art de franchir le pas vers Metz.

Un coup de projecteur au moment idéal

Le contexte est aujourd'hui particulièrement favorable pour le musée messin. Depuis septembre 2025, le Centre Pompidou de Paris a fermé son bâtiment historique de Beaubourg pour un vaste chantier de rénovation et de désamiantage. L'établissement ne rouvrira qu'en 2030. Durant cette période, une partie de sa programmation est déployée hors les murs dans le cadre du programme «Constellation», tandis que le Centre Pompidou-Metz demeure l'une des principales vitrines de l'institution.

Cette visibilité constitue un véritable atout pour le territoire. D’après l’étude barométrique publiée fin juillet par l’institution, en 2025, le Centre Pompidou-Metz a accueilli 315 148 visiteurs, soit une progression de 2,2% sur un an.

Plus de 60% d'entre eux venaient d'une autre région ou de l'étranger, confirmant le rôle du musée comme moteur touristique et économique pour la métropole messine. «En effet, en 2025, les retombées économiques du musée atteignent un montant de 214,5 millions d’euros, générés depuis son inauguration en 2010 dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie et du commerce. Ce cap témoigne de l’ancrage durable du Centre Pompidou-Metz dans le paysage messin et régional», affirme la direction dans ce même document.

L’étude indique par ailleurs que le Centre Pompidou-Metz a contribué, à lui seul, à la venue à Metz de 37% des visiteurs. Un quart d’entre eux cite le musée comme le principal motif de leur déplacement.