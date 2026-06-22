Metz : les Bourses Marie & Mathias soutiennent six nouveaux projets

Les salons de l’hôtel de ville de Metz étaient combles le 13 juin dernier. Près de 200 personnes s’étaient réunies pour assister à la remise annuelle des Bourses Marie & Mathias. Ce rendez-vous est devenu l’un des temps forts de l’association Marie & Mathias, créée par la famille et les proches de Marie Lausch et Mathias Dymarski, deux jeunes Mosellans tués lors des attentats du Bataclan, à Paris, le 13 novembre 2015.

Depuis sa création, en 2016, l'association perpétue leur mémoire en soutenant des initiatives de jeunes animés par une même volonté : agir, créer et s’engager. Chaque année, des projets dans les domaines de la solidarité, de la culture, du sport, de l'éducation ou encore de l'engagement citoyen sont ainsi sélectionnés et bénéficient d'une aide financière pour se concrétiser.

Cinquante jeunes accompagnés depuis 2016

Pour cette édition 2026, neuf jeunes représentant six initiatives ont été distingués. Chacun son projet et son ambition : participer au 4L Trophy au Maroc, développer une entreprise autour du bien-être ou un projet artistique destiné aux plus fragiles, passer son permis de conduire pour gagner en autonomie…

En comptant cette nouvelle promotion, cinquante bénéficiaires ont déjà été accompagnés depuis le lancement de ces bourses et 75.000 euros ont été recueillis lors de différentes manifestations organisées par l’association ou auprès de partenaires et donateurs.

Tous sont portés par la volonté d'agir et de contribuer positivement à la société. Un message d'espoir et d’optimisme, onze ans après les attentats qui ont bouleversé la France et ces deux familles messines.