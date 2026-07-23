Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lance le deuxième volet de «L’Échappée culturelle». Ce fonds annuel de 200 000 euros soutient la création artistique en milieu rural. Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu'au 15 novembre 2026. L'objectif est d'irriguer le territoire hors de la métropole nancéienne tout en structurant les filières créatives locales.

Un levier de cofinancement public-privé pour les territoires

Ce dispositif se démarque par l'obligation d'un modèle partenarial tripartite. Chaque projet doit associer une structure relais (association ou acteur de l'éducation populaire), une équipe artistique locale et une collectivité territoriale. Cette approche collaborative favorise l'émergence de conventions culturelles directes. Elle permet d'impliquer financièrement et opérationnellement les communes et intercommunalités. À la suite du premier exercice clos en mai 2026, Neuf lauréats ont déjà bénéficié de ce levier de croissance sur l'ensemble des bassins de vie.

Des subventions bonifiées pour stimuler la filière créative

Pour cette nouvelle édition, la collectivité territoriale fait évoluer son cahier des charges afin d'ouvrir le dispositif aux projets de tailles diverses. Les subventions directes accordées par le Département peuvent atteindre un plafond standard de 30 000 euros. Cette aide peut être bonifiée jusqu’à 50 000 euros pour les initiatives de grande envergure. Pour les professionnels de la culture et les collectivités engagées, l'accès au cahier des charges et le dépôt des dossiers s'effectuent sur le portail numérique dédié : mesdemarches54.fr.

Cette enveloppe confirme la volonté d'intégrer pleinement les industries créatives dans les stratégies de développement et d'attractivité économique des territoires ruraux.