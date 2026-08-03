Meurthe-et-Moselle : 6 000 tonnes de mirabelles attendues cet été

Les vergers de Meurthe-et-Moselle vont progressivement entrer dans le cœur de la saison. Lancée le 29 juillet en Lorraine, la récolte des Mirabelles de Lorraine doit démarrer plus largement dans le département à partir du 3 août. Près de 6 000 tonnes sont attendues cette année, dans un contexte marqué par un début d’été chaud. La floraison précoce a avancé le calendrier, tandis que les conditions météorologiques ont favorisé des fruits présentant une concentration naturelle en sucres. La campagne, qui doit se poursuivre jusqu’à la mi-septembre, mobilisera plus de 1 000 saisonniers dans les vergers. Les fruits destinés à la vente en frais sont récoltés exclusivement à la main. Avec près de 200 000 mirabelliers répartis en Lorraine et 75 exploitations engagées dans la démarche IGP, la filière contribue à maintenir une activité agricole spécialisée et un savoir-faire ancré dans le territoire.

Une filière locale face aux enjeux nationaux

Au-delà de la récolte, la campagne 2026 marque les 30 ans de l’Indication Géographique Protégée (IGP) Mirabelles de Lorraine. Obtenue en 1996, cette reconnaissance européenne encadre l’origine et la qualité du fruit, avec notamment une taille minimale de 22 millimètres et un taux de sucre naturel d’au moins 16° Brix. Pour les producteurs, cette protection constitue un outil de différenciation dans un marché agricole où l'origine, la traçabilité et la qualité deviennent des critères importants pour valoriser les productions françaises. La filière illustre l’enjeu de préserver l’identité agricole et l’activité économique des territoires.