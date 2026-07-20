Cette nomination au sommet, officialisée par l'institution, vise à restructurer le pilotage des services de prestations familiales du département. Grâce à son profil de gestionnaire, le nouveau dirigeant prend les rênes d'un organisme clé de l'économie sociale régionale afin de répondre aux nouveaux défis d'optimisation budgétaire.

Vingt ans de carrière au sein de la branche Famille

Diplômé de l’École nationale supérieure de la Sécurité sociale (EN3S) en 2004, Christophe Sanner a construit l'essentiel de sa carrière au sein de la branche Famille de la Sécurité sociale française. Il a forgé son expérience managériale sur le terrain en exerçant de nombreuses responsabilités de direction dans plusieurs structures locales, notamment en tant que sous-directeur puis directeur de la Caf de Roubaix-Tourcoing, ainsi qu'à la tête de la Caf d’Armentières. Par la suite, il a piloté la fusion des huit caisses infra-départementales au sein de la Caf du Nord en qualité de directeur adjoint, avant de diriger l'antenne de la Côte-d’Or entre 2012 et 2019. Cette solide expertise territoriale lui garantit une maîtrise parfaite de la gestion des allocations et des réalités socio-économiques locales.

Une vision nationale au service de la transformation numérique

Avant de rejoindre les services de Meurthe-et-Moselle, Christophe Sanner a exercé des responsabilités stratégiques au niveau national en tant que directeur évaluateur puis directeur adjoint à la direction du système d’information de la Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales). Ce parcours à la fois opérationnel et technologique constitue un atout précieux pour mener à bien la transformation numérique de l'organisme. Pour le tissu économique régional, une gestion modernisée de ces flux financiers s'avère essentielle afin de soutenir durablement le pouvoir d'achat des foyers et stabiliser l'activité commerciale départementale.