Porté par le Cnam, ce dispositif né dans les Vosges dans les années 80 pour pallier la crise textile a essaimé dans plusieurs régions françaises en se concentrant sur le développement des TPE-PME.

Une innovation vosgienne face à la crise industrielle

Le dispositif des Actions Régionales pour le Développement d’Activités Nouvelles (ARDAN) tire sa révérence là où sa mission s'est achevée chez Relyance. Née au début des années 1980 dans les Vosges, cette initiative originale répondait à l'effondrement des fleurons industriels locaux, particulièrement dans le secteur du textile.

L'objectif initial consistait à transférer les compétences des cadres licenciés vers les très petites entreprises (TPE) du département. Ce modèle vosgien reposait sur une immersion de six mois, permettant à un demandeur d'emploi de piloter un projet stratégique tout en se formant. Comme le rappelle Gérard Mayer (Maison Barberousse) : « Sa mission a été remplie, il a beaucoup progressé grâce à ses formations et est rapidement devenu pleinement autonome ». Pour les bénéficiaires comme Chan Noon (Antsway), « grâce à ARDAN, j’ai pu approfondir mes compétences et développer une vision plus étendue et complète de l’entreprise ».

Du succès lorrain à l'extension interrégionale

Face aux résultats probants obtenus dans les Vosges, le programme s'est officialisé à l'échelle de la Lorraine en 1988, avant d'essaimer dans d'autres territoires (Loir-et-Cher, Pays de la Loire, Nord–Pas-de-Calais, Bourgogne, Alsace, Haute-Normandie, Île-de-France, PACA, Midi-Pyrénées). Devenu ARDAN Grand Est en 2017, l'outil affiche un taux de retour à l'emploi de 85 %. Pour Catherine Gury, directrice du Cnam Grand Est, « pendant près de quarante ans, ARDAN a créé des passerelles entre des projets, des compétences et des trajectoires professionnelles ».





Si ce chapitre emblématique croisant formation et développement économique se referme aujourd'hui, l'engagement perdure : le Cnam Grand Est poursuit cette ambition à travers d'autres modalités, afin de continuer à soutenir l’activité économique et les bassins d’emploi du territoire régional.







