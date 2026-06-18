Meuse Grand Sud ouvre les inscriptions de Cod’Jeunes

À l’approche des vacances scolaires, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud renforce son offre à destination des familles avec l’ouverture des inscriptions au dispositif Cod’Jeunes. Organisé par le CIAS, ce programme accueillera les enfants et adolescents du territoire pendant six semaines consécutives, du 6 juillet au 14 août. Les participants pourront être inscrits sur une ou plusieurs semaines selon les besoins des familles. Afin de garantir une accessibilité élargie, un service de transport sera assuré depuis cinq points de départ répartis sur l’agglomération : le QG du dispositif, les centres sociaux Marbot et Libé, le secteur du Petit Juré ainsi que le Conseil départemental. Encadrées par des équipes qualifiées, les activités visent à conjuguer découverte, socialisation et apprentissage de la vie collective. Pour la collectivité, ce dispositif constitue également un outil de soutien aux ménages durant la période estivale, en offrant une solution d’accueil structurée et sécurisée.

Jeunesse : un investissement pour l’économie

À l’échelle nationale, les collectivités territoriales investissent de plus en plus dans les dispositifs d’accueil et d’animation destinés à la jeunesse durant les vacances. Ces programmes représentent un levier économique souvent sous-estimé. Ils génèrent des emplois saisonniers dans l’animation, mobilisent des prestataires locaux pour les activités sportives, culturelles ou de transport, et soutiennent indirectement le tissu associatif. Dans un contexte marqué par les tensions sur le pouvoir d’achat et les difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, ces dispositifs contribuent également à sécuriser l’activité économique en permettant aux parents de maintenir leur présence sur le marché du travail pendant les congés scolaires.