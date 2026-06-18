Meuse : Interreg finance les projets transfrontaliers

Dans la Meuse, les porteurs de projets souhaitant développer des collaborations au-delà des frontières disposent d'une nouvelle opportunité de financement. Le programme Interreg Grande Région lance en effet un quatrième appel à «petits projets», dont l'ouverture officielle est prévue du 7 septembre au 10 novembre 2026. Afin de préparer cette échéance, deux webinaires seront organisés les 19 juin et 7 juillet prochains. Le premier permettra aux participants d'identifier de potentiels partenaires implantés en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg ou dans les régions françaises voisines. Le second présentera en détail les modalités de candidature, les critères d'éligibilité et les financements mobilisables. Les projets soutenus peuvent prendre des formes variées : manifestations culturelles, rencontres économiques, actions de formation, initiatives touristiques, programmes éducatifs ou encore opérations favorisant les échanges de compétences.

Interreg renforce l'investissement dans les territoires

À l'échelle nationale, les programmes européens de coopération territoriale sont devenus un outil stratégique de développement économique. Dans les régions frontalières, ils favorisent la circulation des compétences, le partage d'innovations et la mise en commun de ressources financières autour de projets à forte valeur ajoutée. Les fonds Interreg participent notamment au financement d'infrastructures, d'initiatives environnementales, de projets de mobilité ou d'actions de soutien aux filières économiques. Pour les territoires, l'enjeu est également financier : ces dispositifs permettent de mobiliser des ressources européennes complémentaires sans peser exclusivement sur les budgets locaux.