Meuse : pourquoi les soldes séduisent de moins en moins

En Meuse comme ailleurs en France, les soldes pourraient être en train de perdre leur rôle historique dans le commerce. Jean-François Detout, professeur de management à SKEMA Business School et spécialiste du e-commerce, estime que leur pertinence mérite désormais d’être questionnée. Ventes privées, promotions permanentes et Black Friday ont multiplié les occasions de réaliser des achats à prix réduits, rendant le calendrier traditionnel des soldes moins incontournable. Pour les commerçants meusiens, notamment dans les centres-villes, cette évolution renforce la nécessité de se différencier dans un contexte où les consommateurs disposent d'un choix plus large et peuvent comparer les prix en quelques clics. Les soldes perdent aussi leur rôle dans la gestion des stocks, avec le développement du e-commerce et des stocks réduits.

Le commerce face à une concurrence permanente

Le bouleversement dépasse largement le seul calendrier des promotions. Le e-commerce a installé une logique d'hyperconcurrence, avec des prix comparés et ajustés en temps réel, tandis que les cycles de consommation se raccourcissent. À cette pression s'ajoute l'arrivée de plateformes internationales proposant des produits à très bas prix tout au long de l'année. Pour les commerces meusiens, l'enjeu devient alors moins important de participer à une période promotionnelle que de construire une proposition capable de fidéliser les consommateurs face à cette concurrence permanente.