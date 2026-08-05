Meuse : le nombre de demandeurs d’emploi recule légèrement

Le marché de l’emploi meusien affiche une relative stabilité au deuxième trimestre 2026. Selon les données de France Travail et de la Dares, 12 670 personnes inscrites dans les catégories A, B et C sont tenues de rechercher un emploi, soit 50 de moins qu’au trimestre précédent (-0,4%). Parmi elles, 7 330 sont sans activité et classées en catégorie A, un effectif en baisse de 20 personnes sur trois mois (-0,3%) et de 1,6% sur un an. Au total, 14 460 personnes sont inscrites dans les catégories A à E, hors publics en attente d’orientation ou engagés dans un parcours social. Ce nombre reste quasiment stable sur le trimestre, avec 20 personnes de moins, mais recule de 3,3% sur un an. À ces effectifs s’ajoutent 1 327 personnes en parcours social et 799 en attente d’une orientation. Pour les entreprises meusiennes, ces données donnent un éclairage sur l’évolution du vivier de main-d’œuvre disponible et sur les enjeux de rapprochement entre les profils recherchés et les besoins de recrutement.

Le Grand Est suit une trajectoire différente

La situation meusienne se distingue de la tendance régionale. Dans le Grand Est, le nombre moyen d’inscrits dans les catégories A à E progresse de 0,8% sur le trimestre, tandis que les catégories A, B et C augmentent de 1,3%. La catégorie A est également en hausse de 1,2%. Pour les entreprises meusiennes, l’enjeu reste de transformer ce vivier de demandeurs d’emploi en recrutements effectifs. Dans un département où l’activité économique repose sur des secteurs variés, la capacité à faire correspondre les compétences disponibles avec les besoins des employeurs constitue un levier important pour soutenir l’activité et répondre aux difficultés de recrutement.