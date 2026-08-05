Meurthe-et-Moselle : l’ESS veut décrocher de nouveaux marchés

En Meurthe-et-Moselle, l’économie sociale et solidaire cherche à transformer les relations entre acteurs économiques en opportunités commerciales concrètes. Le Département et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Grand Est donnent rendez-vous aux entreprises et collectivités le 11 septembre 2026, de 9h à 12h, pour une nouvelle édition des «ESSpresso». Le principe : permettre aux structures de l’ESS de présenter leurs biens et services à des acheteurs, d'identifier de nouveaux partenaires et, à terme, de développer leur chiffre d’affaires.

La rencontre cible également les entreprises qui souhaitent intégrer davantage de critères sociaux et environnementaux dans leurs achats, notamment dans le cadre de leur politique de responsabilité sociétale (RSE). Les collectivités pourront aussi identifier des prestataires de l’ESS. L’objectif est de faciliter l’accès à la commande publique, de créer des débouchés et de renforcer les coopérations locales.

Les achats responsables changent d’échelle

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des pratiques d’achat en France. Pour les entreprises comme pour les collectivités, la commande responsable devient un levier pour intégrer des critères environnementaux et sociaux dans leurs relations avec les fournisseurs. Pour les structures de l’ESS, ces évolutions représentent surtout un enjeu d’accès au marché : la capacité à rencontrer directement des donneurs d’ordre et à faire connaître leur offre peut contribuer à consolider leur activité et leur ancrage territorial.