Meuse : l’arrière-saison peut prolonger l’activité touristique

Les données publiées par Booking.com montrent un décalage du calendrier des départs. Entre le 1er septembre et le 15 octobre 2026, les recherches effectuées par les Français pour des hébergements en France augmentent de 53% par rapport à la même période de 2025. Cette évolution ne constitue pas une mesure de fréquentation effective, mais elle traduit un intérêt accru pour des séjours en dehors du traditionnel pic estival. En Meuse, cette tendance peut représenter une opportunité pour les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et autres hébergements touristiques, en particulier dans les territoires misant sur le patrimoine, les activités de plein air et le tourisme de mémoire.

Les voyageurs étendent leur saison touristique

Plusieurs facteurs poussent les voyageurs à davantage adapter leurs projets. Selon l’étude commandée par Booking.com, 81% des Français envisageant de partir en vacances à l’été 2026 ont pris en compte au moins un facteur extérieur dans la préparation de leur séjour. Parmi eux, 34% prévoyaient de raccourcir leur voyage, 30% d’adapter le moment de leur réservation et 21% de modifier leur destination. La flexibilité des réservations apparaît également déterminante : 86% considèrent l’annulation gratuite comme importante ou essentielle et 83% accordent de l’importance à la possibilité de modifier facilement leur réservation.