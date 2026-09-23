La distinction nationale vient notamment saluer son parcours dans la gastronomie, mais aussi son implication dans la transmission des savoir-faire et la vie locale. «En distinguant Stephan Schneider, nous distinguons bien plus qu’un grand chef : nous saluons un ambassadeur de la Moselle. Depuis plus de trente-cinq ans, il fait rayonner une maison familiale qui est devenue une véritable référence, en portant haut nos produits mosellans, nos savoir-faire et notre identité. Son parcours illustre une conviction forte : l’excellence mosellane est un formidable moteur d’attractivité, de fierté et de rayonnement pour notre territoire», déclare Patrick Weiten, président du Département de la Moselle et de Moselle Attractivité.

Son parcours

Né à Sarreguemines en 1967, Stephan Schneider a grandi dans l’univers de l’Auberge Saint-Walfrid, une maison familiale aujourd’hui dirigée par la cinquième génération. Il s’est notamment formé auprès de son père, Jean-Claude Schneider, avant de compléter son parcours dans plusieurs grandes maisons, dont Le Crocodile à Strasbourg et Le Palme d’Or à Cannes. Il prend la direction de l’Auberge Saint-Walfrid en 2004. L’établissement conserve depuis 1997 son étoile au Guide Michelin, après une première période de distinction entre 1977 et 1992. Sa cuisine s’appuie notamment sur les produits locaux et les produits de saison, avec une volonté de mettre en avant les savoir-faire du territoire.

Une activité qui dépasse les cuisines

Au fil des années, l’Auberge Saint-Walfrid s’est également développée autour de son activité hôtelière. Onze chambres supplémentaires et une salle de séminaire ont été aménagées en 2019, avant l’ouverture d’un espace bien-être et d’un spa en 2023. La faïence de Sarreguemines et le cristal de Saint-Louis sont notamment présents dans la décoration. La transmission occupe également une place importante dans le parcours du chef. L’établissement accueille régulièrement des apprentis, notamment en lien avec l’UFA Michel Roth. Parmi les anciens apprentis figure Matthieu Otto, Bocuse d’Or France 2017.