Voyennes : Amélie Delacour a changé de métier pour ouvrir un camping

Après des études pour devenir opticienne, Amélie Delacour ouvre un premier magasin d’optique, puis

développe son activité jusqu’à en gérer trois. Mais après plusieurs années dans le secteur, la dirigeante

ressent le besoin de changer de cap. «J’avais l’impression de tourner en rond», explique-t-elle. Elle vend

alors ses magasins à ses associés. Puis survient la crise sanitaire.

Cette période lui permet de consacrer davantage de temps à ses trois enfants, qu’elle accompagne

notamment dans leur scolarité à la maison. Lorsque les enfants reprennent le chemin de l’école, Amélie

Delacour profite de ce nouveau temps disponible pour explorer une autre passion, la cuisine. Elle

entreprend une formation de pâtisserie en ligne, décroche son CAP au terme d’une année et demi et

effectue plusieurs stages, dont un auprès du chef pâtissier Christophe Michalak à Paris. Mais là encore, la

réalité professionnelle ne correspond pas complètement à ses attentes. «Je me suis rendu compte que cette profession était elle aussi en décalage avec la vie de famille. Je me cherchais», confie-t-elle.

Un coup de cœur pour un camping

C’est finalement au détour d’une promenade, à quelques kilomètres de chez elle, que sa trajectoire va

prendre une nouvelle direction. Elle découvre un camping installé dans un environnement calme, entouré

d’arbres et bordé par un étang. Amoureuse de nature, elle tombe immédiatement sous le charme du lieu.

Lorsque son mari lui apprend que le camping est à vendre, l’idée fait son chemin. Sans connaître le métier

de l’hôtellerie de plein air, Amélie Delacourt décide de se lancer.

En juillet 2022, elle signe l’acquisition de l’établissement, ouvert toute l’année. Dès le départ, elle fixe

deux objectifs, récupérer la deuxième étoile et développer l’accueil des salariés en déplacement,

notamment ceux travaillant pour les entreprises du secteur et en prévision de l’installation du Canal

Seine-Nord Europe.

Des investissements et des projets

Elle investit dans de nouveaux mobil-homes et élargit la gamme proposée. Le camping retrouve

rapidement sa deuxième étoile. «Les ouvriers des entreprises du secteur apprécient le lieu. Les touristes

et les pêcheurs aiment aussi son calme. Certaines personnes y vivent toute l’année. C’est un petit village», décrit la cheffe d’entreprise. Les cyclotouristes trouvent également leur place. Situé à proximité de la

véloroute, le camping dispose d’un abri à vélos et d’emplacements dédiés aux vacanciers voyageant sous

tente. Une offre qui permet à Amélie Delacour de s’adresser à une clientèle touristique de passage, en

complément des salariés en itinérance et des habitués du camping, Pour faire fonctionner cette activité, elle s’appuie sur une équipe de trois personnes avec un gardien, un second et une femme de ménage.



L’aventure se poursuit avec l’acquisition d’un terrain situé face au camping. Depuis quelques semaines,

18 emplacements viabilisés y sont proposés avec un bloc sanitaire. Une nouvelle étape dans le développement de l’établissement. Entre gestion du camping et responsabilités à la tête du CJD Hauts-de-

France, Amélie Delacour a aujourd’hui trouvé un nouvel équilibre. Deux univers différents, mais qui reposent sur une même envie, entreprendre.