À Damvillers, cette reconversion écologique est le fruit de plusieurs années d’investissement associatif. Les aménagements réalisés ont permis de transformer d’anciennes zones d’extraction en un espace accessible au public, consacré à la découverte de la nature, à la préservation des milieux aquatiques et à la pratique d’une pêche encadrée. Au-delà de l’aspect environnemental, le site est progressivement devenu un équipement de loisirs apprécié des habitants et des visiteurs. Lors de son déplacement, le représentant de l’État a notamment souligné l’engagement d’Olivier Henry, président de l’AAPPMA, ainsi que celui des bénévoles mobilisés autour de la gestion et de la valorisation des Ballastières. Cette démarche s’inscrit dans une logique plus large de réhabilitation des espaces dégradés, permettant de préserver un patrimoine naturel tout en développant de nouveaux usages. Pour la Communauté de communes Damvillers-Spincourt, comme pour les acteurs locaux, ces aménagements contribuent à renforcer l’image du territoire et à enrichir son offre de loisirs de proximité.

Reconversion écologique : un levier territorial durable

À l’échelle nationale, la reconversion des anciennes carrières, friches industrielles ou sites d’exploitation en espaces naturels constitue un enjeu croissant de développement territorial. De nombreux territoires investissent désormais dans ces projets afin de conjuguer préservation de la biodiversité, amélioration du cadre de vie et développement d’une économie de proximité fondée sur les loisirs, le tourisme vert et les activités de pleine nature. Ces opérations permettent de redonner une valeur d’usage à des espaces autrefois dédiés à l’exploitation économique tout en générant des retombées indirectes pour les commerces, l’hébergement touristique et les services locaux.