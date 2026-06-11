Situé au pied de la Haute Chevauchée, au cœur de l’Argonne meusienne, l’étang des Bercettes accueillera la journée départementale des Espaces Naturels Sensibles de 8h30 à 17h. Un temps officiel est prévu en début d’après-midi, tandis que de nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée. Les visiteurs pourront participer à plusieurs parcours de découverte, dont une balade des saveurs de sept kilomètres, des visites guidées du site, des ateliers consacrés aux plantes, aux libellules ou encore aux papillons, ainsi qu’à des initiations à la pêche et à l’observation des oiseaux. Le village des partenaires réunira notamment le Département de la Meuse, le CPIE de Meuse, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, le Parc naturel régional d’Argonne, des associations de pêche et plusieurs acteurs engagés dans l’alimentation durable. Propriété de la commune de Neuvilly-en-Argonne et géré par la Communauté de communes Argonne-Meuse, le site présente une mosaïque d’habitats naturels comprenant étangs, mares, prairies et zones humides. Classé en ZNIEFF, il abrite plusieurs espèces remarquables de faune et de flore. Depuis plusieurs années, des opérations de restauration écologique y sont menées, avec notamment la réouverture de mares, la plantation d’essences locales, l’installation de nichoirs ou encore la création d’aménagements destinés à favoriser certaines espèces protégées.

Les Espaces Naturels Sensibles gagnent en importance

À l’échelle nationale, les Espaces Naturels Sensibles occupent une place grandissante dans les politiques d’aménagement des départements. Ces sites constituent désormais des infrastructures écologiques stratégiques contribuant à la préservation de la biodiversité, à la gestion de la ressource en eau et à l’adaptation des territoires au changement climatique. Les investissements réalisés dans leur protection génèrent également des retombées économiques indirectes à travers le développement du tourisme vert, des activités de pleine nature et de l’éducation à l’environnement.