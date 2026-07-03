Malgré un contexte économique marqué par l'inflation et la hausse des dépenses de transport, une majorité de Français prévoit de partir en vacances cet été. Selon une étude de Booking.com, près de sept Français sur dix maintiennent leur projet, quitte à raccourcir leur séjour ou à adapter leur budget. Cette évolution peut bénéficier à la Meuse, dont les sites patrimoniaux, les espaces naturels, les hébergements de plein air et le tourisme de mémoire répondent à la recherche de destinations françaises accessibles.

Tourisme : les destinations de proximité gagnent en attractivité

À l'échelle nationale, l'été 2026 confirme une transformation durable des comportements touristiques. Face aux tensions économiques, les voyageurs privilégient la flexibilité, les réservations modifiables et les destinations nationales. Cette évolution favorise les territoires capables de valoriser leur patrimoine, leurs activités de plein air et leurs savoir-faire locaux. Pour les acteurs du tourisme, cette évolution soutient la fréquentation des hébergements, des commerces et des sites culturels, tout en renforçant l'attractivité de territoires ruraux comme la Meuse.