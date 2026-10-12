Meuse : les WorldSkills mettent en lumière les métiers du Grand Est

Six jeunes du Grand Est, six distinctions à Shanghai. À l’issue de la compétition mondiale des métiers, organisée du 22 au 27 septembre, la délégation régionale repart avec trois médailles d’or, une de bronze et deux médailles d’excellence. Louis Sontot décroche notamment l’une d’elles en plomberie-chauffage, tandis que Benjamin Blegean s’impose en charpente et que Justin Kress et Corentin Mathieu remportent l’or en jardinier-paysagiste.

En Meuse, cet enjeu se traduit notamment par la présence du BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse, qui forme par apprentissage à de nombreux métiers du bâtiment, de la maçonnerie à l’électricité, en passant par les installations thermiques et le génie climatique. Le site accueille des jeunes venus notamment de Meuse et dispose de départs en autocars depuis le nord et le sud du département. Cette offre répond directement aux besoins de recrutement des entreprises du secteur, avec des formations conçues autour des compétences techniques attendues sur le terrain.

La formation répond aux besoins des entreprises

Au-delà des médailles, les WorldSkills constituent une vitrine pour les métiers techniques et les filières professionnelles. Les épreuves sont conçues avec des professionnels et des entreprises afin de reproduire les exigences du monde du travail.

Cette dimension concerne directement les territoires ruraux comme la Meuse, où la capacité à former et à conserver des compétences techniques participe au renouvellement du tissu économique. À l’échelle nationale, la performance du Grand Est s’inscrit dans celle de l’Équipe de France des métiers, qui a décroché 28 médailles à Shanghai.