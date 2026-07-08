Meuse : Maxilien renforce l’accès aux soins face au désert médical

Le Département de la Meuse poursuit le développement de Maxilien, son dispositif mobile consacré à l’accès aux soins et à la prévention. Une nouvelle campagne de sensibilisation a débuté ce 8 juillet à Dommary-Baroncourt autour de la téléconsultation assistée et augmentée, en partenariat avec la CPTS du Nord meusien, le Contrat local de santé Damvillers-Spincourt-Bouligny et e-Meuse Santé. Destinée aux habitants, professionnels de santé et élus, cette initiative vise à expliquer le fonctionnement de ces consultations accompagnées et à lever les freins liés à leur utilisation. Deux autres rendez-vous sont prévus le 16 septembre à Dammarie-sur-Saulx et Cousances-les-Forges. Maxilien sera également mobilisé le 26 juillet au lac de Madine pour des actions de sensibilisation aux gestes de premiers secours et à la prévention des noyades, avant une présence à la Foire nationale de Verdun en septembre.

La télémédecine soutient les territoires ruraux

Au-delà de l’enjeu sanitaire, le développement de la télémédecine devient un outil stratégique pour les territoires confrontés à la désertification médicale. Selon la Drees, près de 6 millions de Français résident dans une zone où l’offre de médecins généralistes est insuffisante. Pour les collectivités, ces dispositifs représentent un investissement dans l’attractivité locale : un meilleur accès aux soins facilite l’installation de nouveaux habitants, contribue au recrutement des entreprises et améliore les conditions de vie des salariés.