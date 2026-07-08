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Meuse : Maxilien renforce l’accès aux soins face au désert médical

Face aux difficultés d’accès aux médecins, le Département de la Meuse accélère le déploiement de Maxilien. Ce dispositif mobile associe téléconsultation, prévention et accompagnement pour rapprocher les services de santé des habitants. 

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Maxilien rapproche les soins des habitants. © Département de Meuse.

Maxilien rapproche les soins des habitants. © Département de Meuse.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 8 juillet 2026 - Mis à jour le 8 juillet 2026

Le Département de la Meuse poursuit le développement de Maxilien, son dispositif mobile consacré à l’accès aux soins et à la prévention. Une nouvelle campagne de sensibilisation a débuté ce 8 juillet à Dommary-Baroncourt autour de la téléconsultation assistée et augmentée, en partenariat avec la CPTS du Nord meusien, le Contrat local de santé Damvillers-Spincourt-Bouligny et e-Meuse Santé. Destinée aux habitants, professionnels de santé et élus, cette initiative vise à expliquer le fonctionnement de ces consultations accompagnées et à lever les freins liés à leur utilisation. Deux autres rendez-vous sont prévus le 16 septembre à Dammarie-sur-Saulx et Cousances-les-Forges. Maxilien sera également mobilisé le 26 juillet au lac de Madine pour des actions de sensibilisation aux gestes de premiers secours et à la prévention des noyades, avant une présence à la Foire nationale de Verdun en septembre. 

La télémédecine soutient les territoires ruraux

Au-delà de l’enjeu sanitaire, le développement de la télémédecine devient un outil stratégique pour les territoires confrontés à la désertification médicale. Selon la Drees, près de 6 millions de Français résident dans une zone où l’offre de médecins généralistes est insuffisante. Pour les collectivités, ces dispositifs représentent un investissement dans l’attractivité locale : un meilleur accès aux soins facilite l’installation de nouveaux habitants, contribue au recrutement des entreprises et améliore les conditions de vie des salariés. 