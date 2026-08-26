Meuse : une opération pour encourager la mobilité des jeunes

La Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud lance Mobili’Fun à l’occasion de la Semaine de la mobilité, avec un dispositif destiné aux jeunes de 16 à 26 ans. Du 16 au 22 septembre, l’opération vise à encourager l’usage des transports en commun et des modes de déplacement doux dans les trajets quotidiens. Les participants pourront notamment tenter de gagner un vélo ou une trottinette électrique. L’initiative est menée avec le réseau TUB, la Caf de la Meuse, la MSA, le Département et la Ligue de l’enseignement de la Meuse.

La mobilité devient un enjeu territorial

Au-delà de l’animation, l’opération renvoie à une problématique économique plus large : la capacité des jeunes à se déplacer conditionne leur accès à l’emploi, à la formation et aux services. Dans les territoires où les solutions de mobilité sont moins diversifiées, les transports collectifs et les modes doux peuvent constituer des alternatives à l’usage systématique de la voiture individuelle. Pour les collectivités, ces dispositifs participent ainsi à la réflexion sur l’organisation des déplacements et sur les conditions d’attractivité du territoire. L’enjeu dépasse la seule Meuse : partout en France, les politiques de mobilité cherchent à réduire les freins aux déplacements tout en accompagnant l’évolution des pratiques, notamment chez les jeunes.