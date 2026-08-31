Meuse : une permanence pour faciliter l’accès à l’alternance

À la Mission Locale du Nord Meusien, l’accès aux formations en alternance fait l’objet d’un dispositif d’accompagnement renforcé. Pendant deux mois, l’organisme accueille dans ses locaux Jules Buquet, directeur du Groupe Alternance, dans le cadre d’un partenariat consacré à l’accompagnement des jeunes. Les visiteurs peuvent obtenir des informations sur les formations proposées, les modalités d’inscription et les possibilités d’alternance, tout en échangeant directement sur leur projet professionnel.

Le Groupe Alternance s’appuie notamment sur un réseau d’entreprises pour mettre en relation les candidats avec des employeurs. Pour le Nord meusien, l’enjeu est aussi de faciliter l’accès aux qualifications et de rapprocher les jeunes des besoins du tissu économique local.

L’alternance reste stratégique pour l’emploi

À l’échelle nationale, l’alternance constitue un outil important de rapprochement entre formation et emploi. Pour les entreprises, elle permet de former de futurs salariés au plus près de leurs besoins et d’anticiper certains recrutements. Pour les jeunes, elle associe acquisition de compétences et expérience professionnelle. Les dispositifs locaux d’accompagnement cherchent ainsi à réduire les difficultés d’accès à l’information et à faciliter la rencontre entre candidats, organismes de formation et employeurs.