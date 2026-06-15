Porté par le réalisateur verdunois Baptiste Kasprowicz, Victoire et le Secret des Terres de Meuse poursuit sa progression dans le Grand Est grâce à un bouche-à-oreille favorable. Le film, qui a déjà séduit plus de 9 500 spectateurs dans 20 salles, s'appuie sur une intrigue mêlant aventure familiale, chasse au trésor et légende médiévale liée au roi Lothaire. Derrière le récit, la production met en scène de nombreux sites meusiens et lorrains, transformant le territoire en véritable acteur de l'histoire. Tourné en seulement 21 jours dans huit communes et sur une vingtaine de lieux différents, le projet a mobilisé 12 acteurs, 66 techniciens et près de 300 figurants. Lauréat du budget participatif départemental «Ma Fameuse Idée», qui lui a accordé une aide de 28 400 euros, le film illustre la capacité des financements publics locaux à faire émerger des projets culturels générateurs de visibilité territoriale. Pour la Meuse, cette exposition constitue un outil de promotion indirecte, susceptible de renforcer l'attractivité touristique, culturelle et résidentielle du département auprès de nouveaux publics.

Le cinéma régional, un levier économique de plus en plus recherché par les territoires

À l'échelle nationale, les collectivités investissent de plus en plus dans les productions audiovisuelles afin de stimuler l'économie locale et d'accroître leur notoriété. Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), les tournages génèrent des retombées directes pour l'hébergement, la restauration, les transports, les prestataires techniques et les entreprises locales. Cette logique s'est renforcée ces dernières années avec la montée en puissance des fonds régionaux dédiés au cinéma et aux séries. Dans ce contexte, l'exemple meusien démontre qu'un budget limité peut produire un effet de levier significatif lorsqu'il s'appuie sur les ressources locales et une forte identité territoriale.